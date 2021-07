Oferta de check-up e condições especiais em serviços Mercedes-Benz e smart no C. Santos VP, o seu parceiro de confiança!

- Check-up a 62 pontos vitais para a segurança do seu carro, incluindo dados técnicos, iluminação exterior e interior, parte dianteira/traseira do veículo, rodas/travões, parte inferior do veículo, compartimento motor.

Porque a sua segurança não tira férias. Leve-a consigo.

Saiba mais com o C. Santos VP.

C. Santos VP | Mercedes- Benz

Contactos: 291 099 500

E-mail: [email protected]

Morada: Caminho do Poço Barral, 35-37

9000-155 Funchal