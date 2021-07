Homem com cerca de 40 anos esfaqueado mortalmente em Sesimbra

Um homem com cerca de 40 anos foi hoje mortalmente esfaqueado, cerca das 13:25, na sequência de uma desavença com outro homem na Quinta do Conde, concelho de Sesimbra, informaram os bombeiros.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o cadáver foi transportado para a morgue do Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

No local estiveram 21 operacionais apoiados por oito viaturas, incluindo uma equipa de emergência médica.

O presumível agressor, que terá cometido o crime no Largo do Mercado, na Quinta do Conde, por razões que ainda estão por apurar, foi detido pela GNR.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária de Setúbal.