Joel Tagueu renova contrato por mais dois anos

Joel Tagueu renovou o contrato, que ainda o ligava ao Marítimo até Julho de 2022, por mais dois anos. Deste modo, o vínculo contratual do avançado camaronês, 27 anos, estender-se-á até Julho de 2024.

Recorde-se que Joel chegou para os verde-rubros em Janeiro de 2018, emprestado pelo Cruzeiro, na última temporada do treinador Daniel Ramos. Nessa segunda fase da Liga alinhou em 15 jogos e apontou 9 golos.

Cumpriu depois a época seguinte, ainda a título de empréstimo do Cruzeiro, mas, na temporada de 2019/20, voltou ao clube brasileiro. Finalmente, no mercado de Janeiro de 2020, mesmo que inicialmente ainda a título de empréstimo, que se prolongaria até ao final dessa temporada, regressou ao Marítimo.

Já livre de compromissos com o Cruzeiro, assinou no inicio da temporada passada (2020/21) contrato com os verde-rubros a titulo definitivo por duas épocas, que agora se vai prolongar por mais duas.

Joel Tagueu já alinhou em 102 jogos pelos verde-rubros e anotou 31 golos, que o coloca na lista dos melhores marcadores de sempre do Marítimo na I Liga.