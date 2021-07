‘Verão Seguro 2021’ para reduzir sinistralidade

‘Verão Seguro 2021’. Esta é a operação da Polícia de Segurança Pública que até ao dia 30 de Setembro vai obrigar a um reforço de policiamento de forma a evitar excessos nesta época de Verão.

A operação tem como objectivo prevenir e reduzir a sinistralidade rodoviária e assim garantir e reforçar a segurança de todos os utentes da via, reforçando a necessidade de centralizar a actividade policial de forma intensiva para a detecção e fiscalização de condutas e infracções com maior prevalência e impacto na sinistralidade rodoviária, tais como: o excesso de velocidade; condução sob influência do álcool e/ou substâncias psicotrópicas; uso indevido do telemóvel durante a condução; não utilização dos cintos e sistemas de retenção; fiscalização de manobras perigosas, desrespeito da cedência de passagem nas travessias assinaladas para os peões e desrespeito da sinalização semafórica.

Inclui também a aplicação do programa ‘Estou aqui’, uma iniciativa da PSP criada em 2012 que permite aos pais encontrar as crianças através de uma pulseira que dispõe um código alfanumérico único o qual permite que qualquer pessoa que encontre uma criança perdida a sinalize via 112.

“Este ano terá continuidade o programa do Ministério da Administração Interna, designado por VERÃO SEGURO – CHAVE DIRETA , que consiste num suporte digital para a ‘Operação Férias’, operação de longa tradição na PSP, pioneira nesta iniciativa de monitorização de residências durante o período de ausência dos proprietários na época estival, serviço efectuado pela PSP gratuitamente”, informou a PSP em comunicado, referindo que haverá assim uma operação de maior proximidade e informação junto dos cidadãos de férias em Portugal.

A PSP referiu ainda que vai encetar contatos com as Câmara Municipais e Juntas de Freguesia de forma a fornecer material informativo sobre estas operações para que todos possam informar-se e auferir dos serviços a prestar por esta Polícia.