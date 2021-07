Está instalado o caos no Aeroporto de Lisboa devido à greve da Groundforce. Até o Terminal número dois está a registar elevada procura pelo facto de muitos passageiros estarem de momento a tentar comprar passagens nas companhias 'low coast', para "não esperar pela TAP".

Até ao momento, foram cancelados 274 voos no país devido à paralisação da Groundforce. Segundo a última atualização da gestora de aeroportos, foram também canceladas duas chegadas e duas partidas no Aeroporto da Madeira e também duas chegadas e duas partidas no Aeroporto do Porto Santo.

O secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, já reagiu a esta situação e criticou o facto de não haver "ninguém minimamente preocupado com esta situação nem sensível ao impacto que isto tem naquela que é uma retoma que todos nós desejamos".

Greve da Groundforce leva Eduardo Jesus a questionar: "onde anda o Governo da República?" O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, lamentou que a greve da Groundforce não tivesse sido acautelada pelo Governo da República.

A paralisação vai prolongar-se pelos dias 18 e 31 de Julho, 1 e 2 de agosto, o que levou a ANA a alertar para constrangimentos nos aeroportos nacionais, cancelamentos e atrasos nos voos assistidos pela Groundforce, nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Funchal e Porto Santo.