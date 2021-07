Exclusivo Four Views Oásis - Summerscapes Family Edition

O Grupo Four Views Hotels inicia neste Verão a implementação de um novo conceito no seu hotel Four Views Oásis, abraçando a filosofia de ser um hotel dirigido para as famílias. Este hotel, pela sua localização privilegiada junto ao mar, pela envolvente dos espaços e acessos, é o local ideal para passar férias em família. Mas não são apenas os espaços que permitem reforçar este conceito. Foi criado um programa específico para que todos, jovens e adultos, possam gozar as suas férias em pleno. Desde menus específicos e entretenimento para os mais novos, programas de relaxamento para os adultos, experiências gastronómicas únicas que podem ser partilhadas por toda a família, e um programa de atividades dentro e fora do hotel que permite descobrir tudo o que a Ilha da Madeira tem para oferecer.

O Oásis acolhe em exclusivo o “Four Views Summerscapes – Family Edition” que inclui os mesmos serviços da promoção Summerscapes e pode ser gozado pelas mesmas duas noites, mas durante os fins-de-semana, também com possibilidade de extensão a mais noites. Para além dos serviços apresentados no pack normal, dos quais salientamos o jantar “Experience by the Chef” e o Cocktail Premiado “Maria”, aqui as crianças até aos 12 anos não pagam e o hotel terá serviço de babysitting durante a hora do jantar especial de 6ª feira. Este último será seguido de uma pequena atividade para os mais novos, à qual os pais podem juntar-se após desfrutar a sua refeição e bons momentos a sós.

Para mais informações e reservas, consulte o website do Four Views Oásis em: https://www.fourviewshotels.com/oasis/ofertas-especiais-oasis/