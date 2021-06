Dono de Zara e Massimo Dutti com lucros de 421 milhões de euros no seu primeiro trimestre

O grupo espanhol Inditex, dono da Zara e Massimo Dutti, obteve lucros de 421 milhões de euros no seu primeiro trimestre fiscal (fevereiro a abril) de 2021, depois do prejuízo de 409 milhões no mesmo período de 2020.

Segundo uma informação entregue à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhol, as vendas da multinacional espanhola líder mundial de venda de roupa a retalho atingiram 4.942 milhões de euros nesses três meses, um aumento de 49,6% em relação a um ano antes, quando começou a crise provocada pela pandemia de covid-19.

Por outro lado, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) foi de 1.235 milhões, um aumento de 155% (484 milhões em 2020).

A empresa salienta que ao longo deste primeiro trimestre as vendas das lojas "têm vindo a melhorar progressivamente" e observa que as vendas "online", com taxas de câmbio constantes, cresceram 67% entre fevereiro e abril.

A Inditex admite que o negócio foi "materialmente afetado" pela situação sanitária, com o encerramento temporário de lojas e restrições às suas operações em mercados chave como o Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Portugal e Brasil.

As previsões do grupo indicam que as vendas em lojas físicas e na internet, a taxas de câmbio constantes, entre 01 de maio e 06 de junho deste ano deverão aumentar 102% em comparação com o mesmo período em 2020 e 5% com 2019.

A Inditex informa que 98% das lojas estão atualmente abertas.

O grupo teve um lucro de 1.106 milhões de euros no seu exercício fiscal de 2020 que fechou no final de janeiro, 69,6% menos do que o obtido um ano antes.