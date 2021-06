Plano Municipal de Juventude do Funchal "confirma incompetência e falta de visão"

“O Plano Municipal de Juventude do Funchal, que hoje foi aprovado, confirma a incompetência e a falta de visão que este executivo municipal teve para com a juventude" afirmou, hoje, Bruno Melim, na qualidade de deputado municipal, durante a Assembleia Municipal do Funchal que continuou esta manhã.

O deputado reforçou “o desnorte e a inconsistência da governação do executivo do Funchal ao apresentar este documento”, numa votação em que o PSD se absteve “apenas e só por considerar que é melhor alguma coisa do que absolutamente nada no que respeita às políticas de juventude, esse nada que caracterizou os últimos oito anos de gestão de Miguel Gouveia”.

Bruno Melim afirmou que o presente plano assume que a promessa do programa de arrendamento jovem na cidade do Funchal – promessa de Paulo Cafofo há dez anos – "não foi cumprida", assim como também revela que as políticas de juventude no concelho "têm sido uma miragem no executivo da confiança".

Explica ainda que este plano propõe a criação de um concurso anual para jovens empreendedores, "quando há seis meses, a Assembleia de Freguesia de São Martinho chumbou a mesma proposta apresentada pelo representante da JSD, isto para além de apresentar medidas que estão previstas e em funcionamento pela Direcção Regional da Juventude".

No seu entender, "grave é, também, o facto deste documento pecar no apoio aos jovens artistas e nos apoios à capacitação e desenvolvimento dos novos talentos".

“Mais do mesmo”, concluiu o deputado municipal que lamenta mais uma oportunidade perdida para que, efectivamente, os jovens do Funchal se sentissem devidamente apoiados e valorizados.