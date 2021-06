O dia em que um secretário comparou parecer do Tribunal a revista erótica

Em 1993, causou celeuma nacional uma declaração que o então secretário regional das Finanças fez a propósito dos reparos que o Tribunal de Contas (TdC) formulou no parecer sobre a Conta da Região relativa a 1991. Paulo Fontes comparou o documento com a posição dos técnicos de fiscalização da contabilidade pública com uma revista erótica dos seus tempos no Liceu.

A opinião do governante foi expressa no plenário da Assembleia Legislativa da Madeira. Na edição de 30 de Junho de 1993, um artigo assinado pelo jornalista Juan Fernandez citava a reacção de Paulo Fontes a documento que detectou uma violação do equilíbrio orçamental em mais de 11 milhões de euros na Conta da Região: “Este parecer é de tal maneira excitante que eu confesso que me chega a lembrar os tempos da juventude e do Liceu quando algum colega aparecia com uma revista erótica. Era um assédio completo e total a esse colega que trazia a revista. Todos nós queríamos ver o que lá estava e normalmente era muito mais o nosso apetite do que aquilo que ela continha. Por isso a nossa imaginação ia muito longe na interpretação daquelas figuras e daquilo que lá estava Esta mesma situação está a passar-se em relação ao parecer do Tribunal de Contas”.

A comparação mas também as conclusões do próprio parecer do TdC geraram burburinho nos dias e semanas seguintes. Tanto que o próprio bispo do Funchal, D. Teodoro de Faria, considerou oportuno abordar o assunto em plena celebração eucarística do Dia da Região, criticando a importância que se estava a dar às contas públicas da Madeira. "É mais fácil julgar contas do que dar casa a quem precisa", afirmou na Sé do Funchal.

O episódio da “revista erótica” não teve qualquer impacto na carreira política de Paulo Fontes. Alberto João Jardim confiou-lhe o cargo de secretário das Finanças até ao ano 2000 e depois disso ainda continuou como deputado e vice-presidente do parlamento regional.

Para saber mais sobre as notícias de há 28 anos, consulte a edição do DIÁRIO do dia 30 de Junho de 1993 através do portal da Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira através deste link.