Eleições presidenciais na Somália marcadas para 10 de Outubro

A Somália fixou hoje o dia 10 de outubro como data para a eleição do seu presidente, uma votação cujo adiamento tinha causado uma das piores crises políticas recentes neste Estado instável do Corno de África.

Após dois dias de negociações entre os líderes políticos da Somália, o gabinete do primeiro-ministro, Mohamed Hussein Roble, publicou no Twitter o calendário detalhado destas eleições indiretas, tão aguardadas no país.

Em meados de abril, a prorrogação por dois anos do mandato do Presidente Mohamed Abdullahi Mohamed, conhecido como Farmajo, que expirou a 08 de fevereiro, sem que se tivessem realizado eleições, levou a violentos confrontos em Mogadíscio, ameaçando o frágil equilíbrio de segurança deste país marcado pela memória da guerra civil.

No início de maio, num gesto de apaziguamento, Farmajo instruiu finalmente Roble a organizar eleições o mais cedo possível.

Um mês mais tarde, o governo anunciou, após consulta aos líderes das regiões do estado federal, que se realizariam eleições 60 dias mais tarde, citando "um dia histórico".

As eleições terão início a 25 de julho, com a eleição do Senado, seguida da eleição da câmara baixa, a Casa do Povo, entre 10 de agosto e 10 de setembro.

No complexo sistema eleitoral da Somália, os delegados especiais, nomeados por uma miríade de clãs e subclãs, selecionam os parlamentares, que por sua vez nomeiam o presidente.

Os parlamentares reunir-se-ão para eleger o chefe de Estado a 10 de outubro.

Em 2017, a eleição do Presidente Farmajo tinha suscitado grandes esperanças entre a população, que o via como um líder ansioso por combater a corrupção e os islamitas do Shebab.

Mas a extensão do seu mandato foi vista por muitos como uma tomada de poder para se manter no poder e, entre outros problemas, o Shebab não tem estado particularmente preocupado sob a sua presidência.

O governo de Mogadíscio ainda controla apenas uma pequena parte do território do país, com a ajuda crucial de cerca de 20.000 tropas da força da União Africana (UA), Amisom, que opera sob um mandato da ONU.