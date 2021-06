PS propõe criação de Plano de Requalificação Urbana no Porto Santo

O candidato do PS Madeira à Câmara Municipal do Porto Santo, Miguel Brito, defendeu, esta tarde, numa conferência de imprensa, a necessidade premente de se criar um Plano de Requalificação Urbana no Porto Santo.

O socialista nota que a ilha cresceu "de forma dispersa sem planeamento urbano", sublinhado o "avançado grau de degradação de habitações e do património histórico".

Miguel Brito considera que a Câmara "pode e deve actuar", através da "promoção da reabilitação e revitalização do património edificado", reforçando que um Plano de Requalificação Urbana "contribuirá de forma decisiva para a atractividade da cidade", criando condições para "revitalizar o comércio”.

Miguel Brito enumerou ainda um conjunto de edifícios nucleares, no coração da cidade, como: o museu Casa Colombo, museu Jorge Brum do Canto, edifício da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia, o Tribunal, o antigo edifício da Câmara Municipal, a Igreja Matriz, as esplanadas e a venda das clássicas Lambecas.