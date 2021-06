Pandemia veio evidenciar défice de organização nos sectores de actividade em Portugal

A confederação nacional das cooperativas agrícolas defendeu hoje, no parlamento, que a pandemia de covid-19 veio evidenciar um défice de organização nos sectores, enaltecendo ainda o trabalho do Ministério da Agricultura neste período.

"Este período evidenciou uma falta de organização. Portugal tem um défice de organização nos sectores de actividade", afirmou o secretário-geral da Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal (Confagri), Francisco Silva, numa audição parlamentar na comissão eventual para o acompanhamento para a aplicação de medidas de resposta à pandemia da doença de covid-19 e do processo de recuperação económica e social.

Este responsável notou que o sector agroalimentar continuou sempre a trabalhar e a produzir bens alimentares para consumo interno e externo, demonstrando "o quanto é vital e prioritário para Portugal".

Francisco Silva referiu que, até ao Verão de 2020, o assunto era "novo" e, por isso, criou "uma grande complexidade" no sector, a que se juntou a queda do turismo e o consequente encerramento e hotéis e restaurantes.

Segundo a confagri, o Ministério da Agricultura, em conjunto com as organizações do sector, fez "um plano de medidas excepcional" para o sector.

"Em Outubro entrámos numa segunda vaga em que se notou, no caso da agricultura, por exemplo, no Natal, dificuldade em escoar pequenos produtos, como borregos e queijos", acrescentou.

Desde aí foi tomado um novo conjunto de medidas, "ajustadas à realidade", tendo a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, reunido com o sector, sensivelmente, de 15 em 15 dias, destacou.

