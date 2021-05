Pelo menos 11 mortos devido a fortes tempestades na China

Pelo menos 11 pessoas morreram e 66 ficaram feridas devido às fortes tempestades de vento e granizo que atingiram a província chinesa oriental de Jiangsu na noite de sexta-feira, disseram hoje as autoridades locais.

As tempestades - com ventos de até 45,5 metros por segundo - derrubaram árvores, causaram cortes de energia e viraram um barco de pesca ao largo da costa da cidade de Nantong, cujos nove membros da tripulação continuam desaparecidos.

O governo provincial de Jiangsu afirmou hoje através do seu perfil na rede social Weibo (considerado o equivalente chinês do Twitter, que é censurado no país asiático) que dois outros pescadores do mesmo barco foram resgatados por uma operação de emergência por volta das 04:45 horas locais (20:45 TMG de sexta-feira).

As tempestades também contribuíram para o afundamento de 132 casas e danificaram mais um número indeterminado de habitações, forçando a deslocação de cerca de 3.050 pessoas.

De acordo com as autoridades, os serviços de emergência prosseguem com os trabalhos de salvamento, remoção de detritos e restabelecimento do fornecimento de eletricidade.