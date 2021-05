Vizela sobe à I Liga

O Vizela acaba de carimbar a subida à I Liga após golear o Vilafranquense, por 5-2. O conjunto orientado por Álvaro Pacheco junta-se ao Estoril e alinha entre os 'grandes' do futebol português na próxima temporada. Já o Arouca, que ainda sonhava com o acesso directo, acabou por terminar o campeonato em 3.º lugar e vai defrontar o Rio Ave no play-off de subida.

Os tentos da goelada vizelense foram apontados por Diogo Ribeiro (2'), Raphael Guzzo (28' e 59'), Kiko Bondoso (80') e Tavinho (90+2'). Evandro Brandão bisou para os visitantes, de grande penalidade, aos 16 e 49 minutos. Remates certeiros que foram insuficientes para manter o Vilafranquense na II Liga.

Refira-se ainda que 36 anos depois da primeira e última presença, o Vizela regressa ao mais alto escalão do futebol, em Portugal.