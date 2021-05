General iraniano diz que Hamas fez Israel "perder autoconfiança"

O comandante-chefe dos Guardas Revolucionários iranianos disse hoje que os foguetes do Hamas fizeram Israel perder a sua "autoconfiança", durante uma manifestação de apoio aos palestinianos em Teerão.

"Hoje nasce uma nova Palestina que luta com foguetes" e "um novo Israel também apareceu, partido, frustrado, deprimido e que perdeu a sua autoconfiança", afirmou o general Hossein Salami, chefe do exército ideológico da República Islâmica, em frente a uma multidão reunida na praça Imam-Hossein, no centro de Teerão.

Desde 10 de maio, o Médio Oriente é palco dos combates mais intensos dos últimos sete anos entre Israel e o Hamas, o movimento islâmico que controla a Faixa de Gaza.

Pelo menos 219 pessoas, incluindo 63 crianças, morreram em ataques israelitas no enclave palestiniano bloqueado pelos israelitas, de acordo com o Ministério da Saúde local.

Em Israel, disparos de foguetes a partir de Gaza provocaram 12 mortos, segundo a polícias israelita.

O general Salami saudou um grande "primeiro" passo, numa referência ao encerramento do Aeroporto Internacional Ben-Gurion, em Telavive, devido aos disparos do Hamas e à suspensão de voos por diversas companhias aéreas internacionais para Israel.

"Saibam que a batalha da Palestina não é só a dos palestinianos contra os israelitas", mas "simboliza a batalha dos muçulmanos contra a arrogância global" do Ocidente, vincou o oficial.

A República Islâmica, que não reconhece o Estado de Israel, apoia há muitos anos os grupos armados palestinianos do Hamas e da Jihad Islâmica.

Em 07 de maio, o líder supremo iraniano Ali Khamenei declarou que Israel "não é um país, mas uma base terrorista" a ser combatida.