Governo açoriano inicia regularização da remuneração dos profissionais de saúde

O secretário regional da Saúde do Governo dos Açores, Clélio Meneses, anunciou hoje a criação de grupos de trabalho para iniciar o processo de regularização remuneratória dos profissionais de saúde na região, a começar pelos enfermeiros.

"Estamos a iniciar um processo de concretização da regularização remuneratória dos profissionais de saúde. Começamos hoje com os enfermeiros, vamos também reunir com os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, com os farmacêuticos, com os assistentes operacionais e assistentes técnicos", declarou Clélio Meneses.

O governante do executivo regional, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, falava hoje em Angra do Heroísmo após uma reunião com a Ordem e os sindicatos dos enfermeiros na região.

Clélio Meneses indicou que irá ser criado um grupo de trabalho com os representantes dos enfermeiros para definir as "regras procedimentais em termos jurídicos, administrativos e financeiros" da regularização remuneratória.

"Vamos criar um grupo de trabalho com um prazo curto de um mês, não para decidir se têm direito ou não têm direito. Apenas para decidir a forma faseada e planeada como será feito esse pagamento, que terá de se iniciar de imediato", assinalou.

O secretário da Saúde dos Açores disse ainda que o Governo Regional está a "regularizar situações, algumas delas com mais de dez anos", através de um "compromisso efetivo" com os profissionais.

"Não queremos impor o que quer que seja. Decidimos valorizar remuneratoriamente os enfermeiros, com algumas justas reivindicações que têm ao longo dos anos, mas envolvendo-os na solução", afirmou.

Clélio Meneses disse ainda que irá ser criado um outro grupo de trabalho para a implementação do enfermeiro de família na região, tal como já tinha sido avançado pelo presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, na quarta-feira.

"Os profissionais estão cansados de palavras, palavras de ânimo, de reconhecimento, mas é preciso que isso tenha uma repercussão direta nas suas vidas e nomeadamente em termos remuneratórios", concluiu o secretário regional.

O Governo dos Açores, de coligação PSD/CDS-PP/PPM e apoio parlamentar da Iniciativa Liberal e Chega, tomou posse em novembro de 2020, terminando com um ciclo de 24 de governação socialista na região.