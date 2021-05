Variante da Índia preocupa Reino Unido após aumento de infecções

O Reino Unido registou a morte de 11 pessoas e 2.284 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com os últimos dados do Governo britânico, que reiterou hoje preocupação com uma variante descoberta na Índia.

"Devemos estar vigilantes porque a ameaça deste vírus permanece e novas variantes representam um perigo potencialmente mortal, incluindo uma identificada primeiro na Índia, que é uma preocupação crescente aqui no Reino Unido", afirmou hoje o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, no parlamento.

Na terça-feira tinham sido contabilizadas 20 mortes e 2.474 casos.

Nos últimos sete dias, entre 06 e 12 de maio, a média diária foi de 10 mortes e 2.290 casos, o que corresponde a uma descida de 22,2% no número de mortes e aumento de 13,4% no número de infeções relativamente aos sete dias anteriores.

Na segunda-feira estavam hospitalizadas 1.121 pacientes, o valor mais baixo desde meados de setembro.

Desde o início da pandemia, foram notificados 127.640 óbitos de covid-19 num total de 4.441.975 infeções confirmadas no país.

Desde dezembro foram imunizadas 35.722.461 pessoas com uma primeira dose de uma vacina contra a covid-19, o que corresponde a 67,8% da população adulta.

18.438.532 pessoas já receberam também a segunda dose, administrada com um intervalo de entre três e 12 semanas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.319.512 mortos no mundo, resultantes de mais de 159,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.998 pessoas dos 840.493 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.