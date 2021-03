Bombeiros resgatam turista no Caldeirão Verde

Um homem de nacionalidade alemã, com cerca de 60 anos, foi esta tarde resgatado na Levada do Caldeirão Verde.

O turista estava a fazer a levada quando bateu com a cabeça dentro do túnel, ficando com um ferimento no couro cabeludo.

Foi socorrido de imediato por um médico e um enfermeiro que estava a passar no local e de seguida pelos Bombeiros Voluntários de Santana que o transportaram para o centro de saúde e posteriormente para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.