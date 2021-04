Ivo Vieira confia no bom momento do Famalicão frente à "melhor equipa" da I Liga

O treinador do Famalicão admitiu hoje que a equipa está "num momento bom", mas lembrou que vai defrontar a "melhor equipa" da I Liga de futebol, o líder Sporting, em jogo da 26.ª jornada da prova.

Ivo Vieira garantiu, em conferência de imprensa, que o grupo famalicense vai ao estádio José Alvalade com o objetivo de lutar pelos três pontos, no embate de domingo.

"Nós temos que criar condições para podermos alcançar um lugar mais confortável na tabela. É verdade que é um momento bom depois da minha chegada cá. Mas ainda longe daquilo que é o objetivo. Perante a mesma situação vamos encarar o jogo de forma natural, sabendo de antemão que é um adversário com uma valia enorme, é o primeiro classificado, é a melhor equipa. Mas nós também temos os nossos argumentos e vamos lutar pelo resultado, e o resultado passa por procurar os três pontos. Sabemos que será uma tarefa difícil, mas não fazia sentido irmos a Alvalade e não tentar os três pontos. Mas vamos conscientes que vai ser uma tarefa extremamente árdua", disse o técnico madeirense.

Sobre a possibilidade de enfrentar 'olhos nos olhos' o Sporting, Ivo Vieira explicou que quer preparar a equipa para defrontar qualquer adversário, sempre com o objetivo de somar pontos.

"A minha ideia é preparar a equipa e defendo a mesma ideia e forma de estar: temos de estar preparados para jogar com qualquer equipa e somar o máximo número de pontos a cada jogo. Vamos jogar sempre para ganhar e fazer sempre o melhor, ainda que tenhamos a consciência de que é um jogo difícil. Temos de nos focar naquilo que é o duelo contra o Sporting", salientou.

O técnico frisou que o Famalicão está "num patamar médio" de identificação com as suas ideias e processos, mas garantiu que esse não é o patamar pretendido.

"Temos de ser muito conscientes daquilo que a equipa fez nestes três jogos. Ainda não estamos no patamar que nós pretendemos, mas julgo que não há 'timings' para definir um melhor ou um pior momento. Estamos num patamar médio. A equipa não está muito aquém na excelência daquilo que eu pretendo. Defendo e acredito que podemos fazer sempre mais. Temos de pensar todos os dias que podemos elevar o nosso nível. Assim, os jogadores vão-se valorizar cada vez mais, tal como o seu treinador e vamos ser mais competitivos a cada dia. O foco tem de ser aquele jogo e aquele dia e não olhando ao que está para trás ou para o que está para a frente", observou.

Ivo Vieira abordou ainda a recuperação do Famalicão na tabela classificativa.

"As coisas aconteceram. Acredito que tive sorte naquilo que foi o processo. Quando existe uma mudança no comando, há uma reação natural dos jogadores. Não há aqui uma receita especial", sustentou.

O Famalicão, no 14.º lugar, com 26 pontos, joga no domingo, às 20:00, com o líder Sporting, que soma 65 pontos, em partida relativa à 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.