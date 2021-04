Igrejas não são salas de espectáculos

Porque as igrejas estão autorizadas a ‘encher’ até 50 % da lotação enquanto as salas de espectáculos têm lotação máxima de 5 pessoas, o presidente do Governo Regional foi desafiado a esclarecer a razão que fundamenta regras de lotação tão distintas entre estes espaços.

“É porque são circunstâncias diferentes. Não são iguais”, foi a lacónica justificação dada por Miguel Albuquerque, que mais não disse sobre estes critérios que continua a dividir opiniões.