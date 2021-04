Estado do tempo na Madeira continua condicionado pela depressão Lola

O estado do tempo no arquipélago da Madeira continua a estar condicionado pela depressão Lola com ocorrência de aguaceiros, que diminuem gradualmente de intensidade e frequência.

O vento que sopra moderado a forte, até 50 km/h, do quadrante oeste, por vezes com rajadas até 75 km/h nas terras altas, deverá rodar para noroeste e diminuir gradualmente de intensidade a partir da madrugada desta segunda-feira.

A agitação marítima deverá manter-se, com ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros na costa norte da ilha da Madeira e na ilha de Porto Santo até ao fim do dia 25, diminuindo gradualmente durante o dia de amanhã.

Prolongado aviso de agitação marítima forte para a Madeira até às 18 horas desta segunda-feira A Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de agitação marítima forte para a Madeira até às 18 horas desta segunda-feira, dia 26 de Abril.

Este será o último comunicado sobre a depressão LOLA emitido pelo IPMA para a Madeira.