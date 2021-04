Ricardo Fonseca e Duarte Santos confirmados para Tóquio'2020

Excelente noticia para o andebol português e madeirense em particular para a arbitragem.

Os madeirenses Ricardo Fonseca e Duarte Santos receberam hoje a convocatória que coloca a dupla nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020.

Depois da presença nos Jogos, Rio de Janeiro'2016, a melhor dupla portuguesa da actualidade volta assim a merecer a confiança dos responsáveis internacionais voltando a marcar presença na competição mais prestigiante do Mundo.

Relembre-se que esta participação esteve em causa depois da lesão que Ricardo Fonseca contraiu em Janeiro, deste ano, no Campeonato do Mundo do Egipto.

O andebol da Madeira volta assim a escrever uma página bonita.

Numa curta reacção à chamada para a segunda olimpíada, Ricardo Fonseca, contactado pelo DIÁRIO destacou o trabalho feito ao longo dos últimos anos e que agora, e uma vez mais, é reconhecido internacionalmente.

"Trata-se de mais um reconhecimento por parte da Federação internacional no nosso trabalho ao longo destes anos na modalidade. Agora tempo de preparar mais uns jogos olímpicos para que possamos dignificar está nomeação de tamanha responsabilidade. E obviamente orgulhosos por levar a bandeira da Madeira na mala uma vez mais".