Bernie Madoff, autor de uma das maiores fraudes financeiras, morre na prisão

O norte-americano Bernie Madoff, autor de uma das maiores fraudes financeiras, morreu numa penitenciária da Carolina do Norte, onde cumpria uma pena de 150 anos de prisão, indicou hoje um porta-voz da prisão.

Madoff morreu no Federal Medical Center, no complexo prisional de Butner, na Carolina do Norte, aparentemente de causas naturais, disse à Associated Press uma fonte que pediu anonimato. O porta-voz da prisão recusou-se a divulgar os motivos da morte.

No ano passado, os advogados do investidor tinham pedido a sua libertação antecipada por razões médicas, mas o pedido foi recusado em junho. Madoff dizia estar na fase terminal de uma doença renal e não ter mais de 18 meses de vida.

Madoff, que foi condenado a uma pena de 150 anos de prisão, admitiu ter enganado durante décadas milhares de clientes que lhe confiaram milhões de dólares para investimentos.

O caso foi conhecido em dezembro de 2008 e descrito como um esquema Ponzi, envolvendo a promessa de rendimentos elevados e com o dinheiro dos novos clientes a servir para reembolsar os mais antigos.

Oriundo de uma família modesta de judeus do bairro nova-iorquino de Queens, Bernard Madoff fundou uma corretora quando ainda estava na universidade, no fim dos anos 50.

Representava uma nova geração de financeiros, mais modernos, que capitalizavam o desenvolvimento informático.

Depois de se ter tornado uma figura de Wall Street, oferecia, além dos serviços de corretagem (compra e venda de títulos por conta de clientes), um veículo de investimento que rapidamente se tornou um sucesso.

Um número crescente de investidores institucionais e de particulares com fortunas confiaram-lhe milhares de milhões de dólares para gerir, atraídos pela promessa de um rendimento elevado e estável, num universo financeiro por definição imprevisível.

As somas reclamadas pelos investidores que recorreram à justiça após ter rebentado o escândalo atingiram mais de 17 mil milhões de dólares e as perdas para clientes chegaram a 65 mil milhões de dólares, segundo as autoridades.

O fundo de recuperação destinado a compensar as vítimas desta fraude pagou até agora 2,7 mil milhões de dólares.

Madoff foi detido em dezembro de 2008 e três meses depois declarou-se culpado de 11 delitos económicos. Foi enviado para a prisão, com uma sentença de 150 anos.

"Lamento muito e estou profundamente arrependido", disse o investidor ao admitir a sua culpa num tribunal federal de Manhattan.