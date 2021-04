Sismo mata pelo menos sete pessoas na Indonésia

Um forte terramoto matou pelo menos sete pessoas, feriu 12 e danificou mais de 300 prédios na ilha de Java, na Indonésia, e abalou o centro turístico de Bali, disseram hoje autoridades locais.

As autoridades não emitiram, todavia, qualquer alerta de tsunami.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terramoto de magnitude 6,0 na escala de Richter atingiu a costa sul da ilha às 14:00 locais (07:00 em Lisboa).

O epicentro localizou-se a 45 quilómetros ao sul da cidade de Sumberpucung, no distrito de Malang na província de Java Oriental, a uma profundidade de 82 quilómetros.

O responsável pelo centro de terramotos e tsunamis da Indonésia, Rahmat Triyono, referiu num comunicado que o abalo com epicentro no mar não tinha potencial para causar um tsunami. No entanto, apelou à população para que ficasse longe de encostas de solo ou rochas que possam causar deslizamentos de terra.

Este foi o segundo desastre mortal a atingir a Indonésia nesta semana, depois das chuvas torrenciais registadas no último domingo, provocadas pelo ciclone tropical Seroja, que causaram pelo menos 174 mortos e 48 desaparecidos, danificando ainda milhares de habitações.

Algumas vítimas ficaram soterradas na sequência do deslizamentos de terra ou lava solidificada resultante da erupção de um vulcão em novembro, enquanto outras foram varridas por enchentes.

Reportagens de televisão mostraram hoje pessoas em pânico a fugir de centros comerciais e de edifícios em várias cidades na província de Java Oriental.

A agência de busca e resgate da Indonésia divulgou vídeos e fotos de casas e edifícios danificados, incluindo o teto de um hospital em Blitar, uma cidade vizinha de Malang. As autoridades estavam ainda a reunir informações sobre o total de vítimas e danos ocorridos.

A Indonésia, um vasto arquipélago de 270 milhões de habitantes, é com frequência atingida por terramotos, erupções vulcânicas e tsunamis devido a situar-se no "Anel de Fogo", um arco de vulcões e falhas geológicas na Bacia do Pacífico.

Em janeiro, um terramoto de magnitude 6,2 que atingiu os distritos de Mamuju e Majene, na província de Sulawesi Ocidental, matou pelo menos 105 pessoas e feriu quase 6.500, causando mais de 92.000 desalojados.