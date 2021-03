Amnistia Internacional denuncia perseguição contra mulheres na Bielorrússia

A Amnistia Internacional (AI) denunciou hoje que "as organizações feministas na Bielorrússia são objeto de uma perseguição do Estado", num comunicado no qual destacou o importante papel das ativistas na luta pelos direitos humanos.

A AI entrevistou várias detidas e interrogadas por agentes de autoridade bielorrussos, que relataram que a polícia as acusou de serem "más mães" e "más mulheres", ameaçando retirar-lhes os filhos.

"Durante as detenções enfrentaram atos cruéis, algumas foram presas sem justificação", indicou a organização não-governamental.

A representante da AI na Bielorrússia, Aisha Jung, listou várias mulheres que sofreram represálias no país, entre elas Svetlana Tikhanovskaia, candidata à Presidência forçada a emigrar, e a chefe da sua campanha eleitoral, Maria Kolesnikova, atualmente na prisão.

Segundo Jung, estas "são apenas algumas das muitas cujos nomes se transformaram num sinónimo da luta pela liberdade e direitos humanos na Bielorrússia".

"Numa sociedade profundamente patriarcal com violência doméstica generalizada, as mulheres na Bielorrússia arriscaram muito na defesa das suas convicções. Agora, as autoridades bielorrussas estão a tomar medidas ainda mais cruéis contra as ativistas, as suas organizações e famílias", acrescentou.

Por isso, a AI apelou à solidariedade para com as "bravas mulheres da Bielorrússia" na sua luta pela liberdade e direitos humanos.

No passado domingo, no último dia da visita que fez a Portugal, Tikhanoskaia exortou a comunidade internacional a expressar a sua solidariedade para com as mulheres do seu país, que lideram a luta contra o regime de Alexander Lukashenko.

O movimento de oposição bielorrussa, galardoado com o prémio Sakharov no ano passado e representado por Tikhanoskaia, teve desde o início o rosto de mulher já que era composta por esta antiga professora de inglês, Maria Kolesnikova e Veronika Tsepkalo.

As três uniram-se em torno da campanha de Tikhanovskaia, que concorreu no lugar do marido às eleições presidenciais de 09 de agosto de 2020.

A Bielorrússia atravessa uma crise política desde as eleições de 09 de agosto, que segundo os resultados oficiais reconduziram o Presidente Alexander Lukashenko, no poder há 26 anos, para um sexto mandato, com 80% dos votos.

A oposição denuncia a eleição como fraudulenta e milhares de bielorrussos têm saído às ruas por todo o país para exigir o afastamento de Lukashenko, manifestações reprimidas com violência pelas forças de segurança da Bielorrússia.

Milhares de mulheres protestaram nas ruas do país com flores nas mãos, para exigir pacificamente a demissão de Lukashenko, a libertação dos presos políticos e o fim da repressão.

A principal figura da oposição, Svetlana Tikhanovskaia, reivindica a vitória nas presidenciais e acusa o Governo de fraude eleitoral.

A UE não reconhece os resultados das eleições bielorrussas de agosto e o Conselho Europeu decidiu prorrogar até fevereiro de 2022 as sanções aplicadas aos apoiantes do regime de Lukashenko.