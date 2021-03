FC Porto perdeu todas as eliminatórias com possíveis adversários nos 'quartos' da Champions

O FC Porto soma 11 eliminações em 11 eliminatórias a duas mãos com o conjunto dos sete possíveis adversários nos quartos de final da Liga dos Campeões em futebol, cujo sorteio está agendado para sexta-feira, em Nyon.

Os 'dragões' conseguiram bater por 2-1 o Bayern Munique na final da Taça dos Campeões de 1986/87, mas, em dois jogos, caíram três vezes face aos bávaros e ao Liverpool, duas com o Real Madrid e uma com Chelsea, Manchester City e Borussia Dortmund.

O Paris Saint-Germain é a única equipa que o FC Porto nunca encontrou numa 'mata mata', registando-se quatro duelos na fase de grupos da 'Champions', com dois triunfos parisienses, contra um dos portistas, que também perdem nos golos (2-4).

As equipas que mais vezes afastaram os 'dragões' foram o Liverpool e o Bayern Munique, que já se 'vingou' três vezes do desaire de Viena, selado com golos do argelino Madjer e do brasileiro Juary, a 'arma secreta' de Artur Jorge.

Depois desse embate, os alemães afastaram os portuenses três vezes nos quartos de final da principal prova europeia de clubes - nos quais se podem reencontrar -, em 1990/91, 1999/00 e 2014/15, nesta última com um 6-1 em casa, após um 1-3 no Dragão.

No total, o FC Porto contabiliza duas vitórias, dois empates e três derrotas, com 9-14 em golos.

Face aos 'reds', o registo é bem mais negativo, pois o FC Porto não soma qualquer vitória ou final conquistada: nas três eliminatórias, os ingleses passaram, nas duas últimas de forma bem clara, 5-0 em 2017/18 e 6-1 em 2018/19.

Os 'azuis e brancos' apenas conseguiram três empates, para oito derrotas, e outros tantos três golos marcados, contra 18 do conjunto da cidade dos Beatles.

A formação portuguesa também nunca venceu o Manchester City (quatro jogos, dois deles na fase de grupos de 2020/21) e o Borussia Dortmund (dois), equipas face às quais caiu nos 16 avos de final da Liga Europa, de 2011/12 e 2015/16, respetivamente.

Dos sete possíveis adversários nos 'quartos' da 'Champions' de 2020/21, o conjunto que o FC Porto mais vezes defrontou nas taças europeias foi o Real Madrid, num total de 12 jogos.

Os portistas somam dois triunfos, um empate e nove derrotas (10-23 em golos) com os 'merengues', face aos quais 'tombaram' duas vezes, mas há muitos anos, sempre na segunda ronda da Taça dos Campeões, primeiro em 1979/80 e depois de 1987/88.

Os últimos duelos aconteceram na fase de grupos da edição de 2003/04, que o FC Porto arrebatou, com os 'galácticos', de Carlos Queiroz, a imporem-se por 3-1 nas Antas, num embate em que Zidane, atual treinador, fechou a contagem. No Bernabéu, com as duas equipas já apuradas, registou-se um empate a um golo.

Face ao Chelsea, os 'dragões' também somam dois triunfos, em oito jogos, e foram afastados na única eliminatória entre ambos, nos oitavos de final da Liga dos Campeões de 2006/07, ainda com José Mourinho, 'roubado' ao FC Porto, a comandar os 'blues'.

No total de todos os embates com as equipas do 'top 8' da Liga dos Campeões, o FC Porto soma sete vitórias, nove empates e 29 derrotas (33-83 em golos), em 45 jogos.