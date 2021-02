Esta sexta-feira há milho quente com bifes de atum!

No Restaurante Miradouro, junto ao Miradouro de São Roque, continuamos a servir pratos do dia a 5, 50 euros. Hoje, ao almoço, poderá deliciar-se com o nosso Arroz de Pato, amanhã é dia de Francesinha e, na sexta-feira, de acordo com a tradição do nosso restaurante, é dia de servir Milho Quente com Bife de Atum.

Lembramos que pode sempre solicitar a sua refeição preferida através das seguintes plataformas: Glovo ou Uber.

Restaurante Miradouro

Contactos: 938069411 e 291742165

Facebook:

https://www.facebook.com/restaurante.miradouro.saoroque/?ref=bookmarks