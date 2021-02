Tripulação de pesca galega confinada no Brasil devido a surto

A tripulação da traineira galega Venturer, ancorada em águas brasileiras, encontra-se confinada a bordo devido a um surto de covid-19, informou hoje fonte sindical, pedindo aos Governos galego e espanhol que atuem para garantir o seu bem-estar.

O alerta foi lançado pela Confederação Intersindical Galega (CIG), que explicou que o barco, com base no porto de Vigo, saiu da cidade galega em 14 de janeiro com 64 tripulantes a bordo para pescar nas Malvinas.

Antes da partida, os tripulantes foram submetidos a testes à covid-19, com dois trabalhadores diagnosticados positivos, pelo que tiveram de ficar em terra, enquanto a restante tripulação passou uma semana em quarentena e confinamento num hotel.

Dez dias após o embarque, vários tripulantes começaram a sentir-se mal, com sintomas compatíveis com o novo coronavírus, o que levou o capitão do navio a contactar o centro radio médico de Madrid antes de seguir para Salvador da Bahia, onde chegaram em 28 de janeiro.

Desde então, permanecem ancorados, sem poder desembarcar, exceto cinco dos tripulantes, que foram transferidos para hospitais devido à gravidade dos sintomas, explicou o CIG, que indicou que metade da tripulação apresenta sintomas compatíveis com infeção pelo novo coronavírus.

Diante da situação, o CIG criticou que nenhuma administração se tenha interessado pelos tripulantes e que os seus familiares não tenham recebido informações até hoje por parte do Puerta Prado, grupo empresarial galego ao qual pertence a embarcação.

"A única coisa que se sabia é que alguns membros da tripulação conseguiram entrar em contacto com os seus parentes", disse em comunicado o líder do CIG, Xavier Aboi.

O sindicato exigiu que a Junta da Galiza e o Governo central espanhol "ponham as mãos à obra de uma vez" para saberem exatamente o que está a acontecer com aqueles cidadãos, e instou a empresa a "parar de ocultar informações" e que coloquem em contacto a tripulação com as respetivas famílias.

O CIG criticou a "falta de diligência" por parte das administrações, instando a negociar com as autoridades brasileiras a possibilidade de que os afetados recebam os cuidados de saúde de que necessitam em terra.

