Centena e meia de infectados em três surtos em lares da Lourinhã

O número de infectados nos surtos de covid-19 em três lares do concelho da Lourinhã aumentou e ultrapassa já uma centena e meia de casos, segundo dados divulgados hoje pela delegada de saúde deste município do distrito de Lisboa.

O número de infectados no lar e unidade de cuidados continuados do Complexo de Santa Bárbara aumentou de 66 para 92, dos quais 67 são utentes e 25 são funcionários, de acordo com informação datada de domingo e enviada hoje à agência Lusa.

O surto, com início em 11 de Janeiro, já provocou nove mortes.

Na Casa de Repouso Vila Loba, continuam positivas 34 pessoas associadas ao surto detetado em 14 de janeiro, sendo 28 utentes e seis funcionários.

No dia seguinte, 15 de Janeiro, foi reportado um surto no Centro Social e Paroquial da Moita dos Ferreiros, que já aumentou de sete para 31 infetados (18 utentes e 13 funcionários) e provocou um morto.

Desde o início da pandemia, a Lourinhã contabiliza 1.029 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, dos quais 301 estão ativos, pelo menos 597 recuperaram e 22 morreram, segundo os mesmos dados.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.227.605 mortos resultantes de mais de 102,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 12.757 pessoas dos 726.321 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.