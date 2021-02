CDU diz haver esbanjamento de dinheiros e bens públicos

A CDU realizou hoje uma iniciativa política no concelho da Calheta, com o objectivo de abordar problemas que se relacionam com o esbanjamento de dinheiros e de bens públicos da Região Autónoma da Madeira.

O deputado Ricardo Lume apresentou o caso concreto que exemplifica o desperdício de dinheiros públicos: os terrenos adquiridos pelo Governo Regional para o prometido novo Centro de Saúde da Calheta.

"Os terrenos adquiridos a diversos privados foram justificados pelo interesse público do projecto a concretizar, o que justificou processos de expropriação de bens a cidadãos desta Região. Passaram-se anos e, até hoje, os terrenos foram adquiridos e estão ao abandono. Apesar do alegado projecto elaborado para o que poderia ter sido o novo Centro de Saúde, o Governo Regional optou pelo recauchutar do antigo Centro de Saúde da Calheta. E, entretanto, foram desperdiçados dinheiros e bens públicos. Os terrenos adquiridos para a Região Autónoma da Madeira foram pagos aos respectivos proprietários e estão agora ao abandono", refere.

Para a CDU estes são problemas que requerem uma intervenção no sentido do apuramento das responsabilidades por parte do Governo Regional "quanto às práticas negligentes na gestão do erário público".