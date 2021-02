Área social com mais de 300 milhões

A divisão das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência, para a Madeira é a seguinte: 378 milhões de euros para ‘Resiliência’; 69 milhões para ‘Transição Climática’; 114 milhões para ‘Transição Digital’.

No primeiro grupo, a Resiliência, estão os apoios sociais e algumas obras públicas. A Saúde tem previstos 89 milhões, a Habitação recebe 136 milhões e os apoios sociais têm previstos 83 milhões.

Ainda neste primeiro conjunto de verbas estão 70 milhões de eurospara obras da gestão hídrica.

As alterações climáticas têm 69 milhões de euros destinados ‘hidrogénio e energias renováveis’.

Escola Digital, com 21 milhões, Saúde, com 15 e administração púbica e cibersegurança, com 78 milhões de euros, completam as verbas da ‘Transição Digital’.