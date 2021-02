Olavo lança apelo à Ordem dos Médicos

Olavo Câmara, deputado na Assembleia da República, junta-se às diversas vozes que têm remetido sucessivos apelos à Ordem dos Médicos para que tome todas as diligências necessárias para reconher os profissionais de saúde luso-venezuelanos que estão no país.

Num momento em que Portugal recebe diferentes manifestações de solidariedade e apoios de países da União Europeia diz que "é incompreensível que o país se veja privado do possível contributo destes profissionais, que poderiam estar na linha da frente, no Serviço Nacional e Regional de Saúde, a ajudar a combater a pandemia. Estamos a falar de profissionais com formação e experiência profissional que não é reconhecida devido a processos burocráticos que se arrastam há anos para o reconhecimento das respetivas habilitações, com muitos custos financeiros, profissionais e pessoais para estas pessoas, e agora também para o país".

De acordo com as estimativas existem cerca de 100 profissionais, entre médicos e enfermeiros, nesta situação, o que exige o esforço de todos para que rapidamente vejam a sua situação profissional clarificada e possam, num momento crítico, dar o seu contributo para o seu país.

Neste momento, o processo está apenas dependente da Ordem dos Médicos, que tem recusado aligizar os seus processos, apesar da pandemia. Olavo Câmara recorda que "há muito tempo que os médicos luso-venezuelanos formados no estrangeiro esperam pelo reconhecimento das suas habilitações em Porugal e não faz sentido que estes profissionais sejam reconhecidos para o exerício da profissão em Espanha e em Portugal não, devido a um processo demorado, burocrático e que já não se justifica, muito menos no tempo que vivemos".

O parlamentar socialista promete não deixar esquecer este assunto, nomeadamente por afetar também muitos madeirenses, e refere que fará tudo o que está ao seu alcance para ultrapassar este problema. Para já, agendará reuniões com o representante em Portugal desses profissionais, bem como com a Ordem dos Médicos na Madeira.