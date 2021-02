Boa noite!

A gestão da pandemia no País e na Madeira faz-se muitas vezes ao sabor do vento, tal a rapidez com que muda de direcção, e conforme ditam alguns grupos de pressão. Assim como assim, a última vaga parece que já lá vai, mesmo que tenha demorado a passar, as vacinas em ritmo lento também vão calando alguns críticos e a imunidade vem a caminho. Um dia chegará. Resta saber quando e para quantos.

Na Região anunciam-se medidas inalteráveis até à Páscoa, embora com a ressalva que “cada uma delas será avaliada semana a semana". Ou seja, nada muda, mas tudo pode ser alterado. E vamos vivendo desta forma, na incerteza, só porque alguém nos toma a todos por irresponsáveis, quando foi o primeiro a prevaricar, no momento em que não devia falhar, mantendo tradições festivas que nos trouxeram até a este sacrifício colectivo.

Por este modesto andar não há planeamento que resista, nem retoma que se consolide, até porque restritivas também têm sido as medidas de apoio a quem delas precisa para sobreviver. Aqui sim, uma robusta semanada financeira fazia sentido.

Com a reles semanada hoje decretada teremos mais do mesmo, ziguezague deliberativo e recolher obrigatório aos soluços, Ora é às 18h, quando se perspectiva que alguns possam abusar dos ajuntamentos. Ora é às 19h quando já há mais pudor nos abusos públicos. Ora quando apetecer pois, como se sabe, todas estas decisões domésticas não têm cobertura legal e há já malta a gozar o prato das regras. O que vale é que muito são exemplarmente cumpridores até a fazer vista grossa.