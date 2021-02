Menos oferta de emprego e queda nas colocações

O desemprego registado mantém em Dezembro de 2020 a tendência ascendente que traz desde que começou a pandemia e também o Índice de Custo do Trabalho cresceu no ano passado 10,8% face ao ano precedente devido à redução das horas trabalhadas, revela a Direcção Regional de Estatística no seu 4.º ‘Em Foco’, em que faz um balanço aos efeitos da pandemia em 2020.

O número de desempregados inscritos – que tem subjacente um conceito diferente do usado no Inquérito ao Emprego - chegou no final do ano passado aos 20.116, o valor mais elevado desde Fevereiro de 2017. Há mais 12,3% de desempregados inscritos, comparativamente a Dezembro de 2019; menos 27,5% de ofertas de emprego captadas e menos 8,5% de trabalhadores inseridos no mercado de trabalho.

O custo de trabalho aumentou segundo a DREM devido ao incremento anual observado nos custos salariais (11,8%) e nos outros custos (6,8%) e pode ser explicada, continuou, pela redução de horas trabalhadas, o que por sua vez resulta do contexto de medidas restritivas tomadas no âmbito da pandemia.