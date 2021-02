Dois feridos em acidente de moto no Curral

Duas pessoas, cuja idade não foi possível apurar, ficaram ontem feridas na sequência de um acidente de moto ocorrido no Curral das Freiras, ao final do dia.

As vítimas foram socorridas no local e transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça em duas ambulâncias dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, uma delas do destacamento do Curral das Freiras.