Avançado do Sporting a caminho do Nacional da Madeira

Pedro Mendes está a caminho do Nacional da Madeira. O avançado do Sporting que completou pouco mais de meio ano de empréstimo ao serviço do Almería, da 2ª liga espanhola, deverá reressar a Portugal para ingressar o plantel da equipa orientada por Luís Freire, faltando apenas ultimar os termos do empréstimo.

A notícia foi avançada pelo Record que dá conta da insatisfação do jogador, que fez apenas 10 jogos pelo Alméria, dois dos quais como titular e da procura de uma solução do clube de Alvalade para rentabilizar o jogador de 21 anos que procura, assim, um clube no qual possa jogar com maior frequência e se possa afirmar.

De acordo com o jornal A bola, o Almería voltou agora ao mercado e conseguiu o concurso de Schettine junto do SC Braga, o que terá precipitado a saída de Pedro Mendes, que não contando em Alvalade encontra destino no Nacional para o que falta jogar na presente temporada.

Pedro Mendes tem contrato com os leões válido até Junho de 2023 mas não entra nas contas leoninas. O avançado, que em 2018/2019 se destacou pelos sub-23 do Sporting (34 jogos e 18 golos), manteve a veia goleadora (15 tentos em 21 encontros) na época seguinte, o que lhe valeu chamada à equipa A (um golo em 12 jogos).