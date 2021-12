Saiba o que hoje é notícia

O partido francês "Os Republicanos" (direita) anuncia hoje os resultados da segunda volta das eleições internas para encontrar um candidato às presidenciais, em abril, disputadas entre Eric Ciotti e Valérie Pécresse.

A primeira volta contou com mais três candidatos: Michel Barnier, Xavier Bertrand e Philippe Juvin, sendo o primeiro dado como um dos finalistas e potencial candidato às eleições presidenciais de França.

Valérie Pécresse, presidente da região parisiense desde 2015 e ministra de diferentes pastas nos mandatos de Nicolas Sarkozy, obteve 25% dos votos na primeira volta e Xavier Bertrand pediu aos seus apoiantes que votem nela.

Éric Ciotti, que conseguiu 25,59% dos votos, é deputado dos Alpes Marítimos, sendo considerado o candidato mais à direita nestas primárias. Já confessou preferir dar o seu apoio para a segunda volta das eleições nacionais à extrema-direita do que ao Presidente Macron caso ele se recandidate.

CULTURA

A Cinemateca Júnior, em Lisboa, faz hoje a primeira apresentação da plataforma digital Cinarts, criada no âmbito de um projeto europeu, com conteúdos educativos para professores e educadores, que relacionam o cinema com outras artes visuais.

Os conteúdos disponibilizados nessa plataforma - em https://cinarts.eu/ - destinam-se a ser usados por professores e mediadores em contexto de sala de aula, do ensino básico e secundário, abrangendo alunos dos 6 aos 18 anos.

A disponibilização da plataforma 'online' é o culminar de um projeto europeu, executado entre 2018 e 2021, com financiamento através do programa Europa Criativa e que envolve as cinematecas de Portugal, Bélgica e Hungria, a Cinemateca de Bolonha (Itália), a associação francesa Passeurs d'images e a empresa italiana BAM! - Strategie Culturali.

INTERNACIONAL

O Papa Francisco inicia hoje uma visita à Grécia depois de ter estado no Chipre, onde se encontrou com o líder da Igreja Ortodoxa grega e lamentou os séculos de hostilidade e preconceito que dividiram católicos e ortodoxos, defendendo que as obras de caridade são um meio de ajudar a curar o fosso entre o Ocidente católico e o Oriente ortodoxo.

Na Grécia o Papa irá permanecer até segunda-feira e uma das etapas desta viagem, fortemente marcada pelas questões migratórias, passa por um regresso à ilha grega de Lesbos, que visitou em 2016.

LUSOFONIA

A Gâmbia realiza hoje as primeiras eleições presidenciais, em 27 anos, a que não concorre o ex-presidente Yahya Jammeh, numa votação considerada como uma prova de transição democrática e à qual o atual chefe de Estado, Adama Barrow, aspira a um segundo mandato.

Além de Barrow, concorrem outros cinco candidatos, que competem pelos votos de pouco menos de um milhão de eleitores e pela tarefa de liderar durante os próximos cinco anos o país mais pequeno da África continental, com costa atlântica e rodeado totalmente pelo Senegal, e que é também um dos mais pobres do mundo.

As eleições decorrem apenas numa ronda. As urnas abrem às 08:00 e encerram às 17:00 (locais e TMG). Os primeiros resultados deverão ser conhecidos no domingo.

A Gâmbia viveu mais de 20 anos de ditadura sob o regime de Yahya Jammeh, até ao final de 2016, e estas eleições representam a primeira renovação democrática do poder.

Do exílio na Guiné Equatorial, para onde partiu há cinco anos sob pressão de uma intervenção militar oeste-africana, Jammeh nunca deixou de imiscuir-se nos assuntos e no futuro do país, onde ainda tem muitos apoiantes.

A possibilidade de vir a ser responsabilizado por crimes que lhe foram atribuídos e aos seus agentes entre 1994 e 2016 - assassinatos, desaparecimentos forçados, atos de tortura, detenções arbitrárias, violações - é um dos desafios em jogo nestas eleições.