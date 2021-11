Saiba o que hoje é notícia

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO reúnem-se a partir de hoje na capital da Letónia, Riga, para debater os desafios comuns em matéria de segurança no atual contexto geopolítico e o novo Conceito Estratégico da Aliança Atlântica.

Portugal está representado no encontro, que decorre até quarta-feira, pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

Durante uma visita à Lituânia e à Letónia - encarada como um preâmbulo da reunião que arranca hoje --, realizada no fim de semana passado, os líderes da União Europeia (UE) e da NATO prometeram uma maior cooperação perante as ameaças "híbridas", numa referência à crise migratória junto da fronteira com a Bielorrússia (que tem envolvido a Polónia e os dois países Bálticos) e ao reforço da presença militar da Rússia perto da Ucrânia.

Em Riga, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, apelou nomeadamente a Moscovo para que diminua a crescente e "muito preocupante" presença militar russa perto da Ucrânia e alertou para as consequências do uso da força.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A Casa do Cinema Manoel de Oliveira, no Porto, vai traçar a história da relação criativa entre o cineasta que lhe dá nome e a escritora Agustina Bessa-Luís, numa exposição a ser inaugurada hoje.

A relação entre os dois artistas iniciou-se em 1981, com a adaptação do romance "Fanny Owen", que dá origem ao filme "Francisca", e prosseguiu até 2005, com a obra "Espelho Mágico", de Oliveira (1908-2015), a partir de "A Alma dos Ricos", de Agustina (1922-2019).

A exposição percorre cronologicamente as obras que resultaram do trabalho entre os dois e tenta aprofundar o próprio processo de construção, através da apresentação de documentos de trabalho, guiões, manuscritos, fotografias e outro material.

A exposição "O Princípio da Incerteza" abre ao público na quarta-feira e fica patente até 05 de junho.

DESPORTO

O Sporting de Braga vai procurar vencer hoje o Vizela, no encerramento da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e subir ao quarto lugar do campeonato, aproveitando a empate do Estoril Praia.

A equipa bracarense, que está atualmente em sexto lugar com 19 pontos, pode subir a quarto em caso de vitória, ultrapassando o Estoril Praia, que empatou frente Santa Clara e tem 21, e o Portimonense, que venceu o Famalicão e soma 20.

Do outro lado vai estar um Vizela que apenas tem um triunfo na I Liga e não vence há nove jornadas na prova. A equipa está no 15.º lugar do campeonato, com 10 pontos, os mesmos de Marítimo e Famalicão, e quer somar pontos para fugir aos lugares do fundo da tabela.

O jogo está agendado para as 20:15, no Estádio Municipal de Braga, e será arbitrado por Vítor Ferreira, da associação de Braga.

ECONOMIA

Os trabalhadores do grupo Efacec cumprem hoje uma nova greve de duas horas, exigindo ao Governo a compra de matérias-primas e a demissão da administração e manifestando-se ainda contra a reprivatização da empresa.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Norte (Site-Norte), à semelhança do que já aconteceu no passado dia 10, a greve vai decorrer entre as 14:00 e as 16:00, com uma concentração na portaria principal da sede da Efacec, no polo da Arroteia, em São Mamede de Infesta, Matosinhos.

Para além da greve de hoje, estão previstas novas paralisações nos dias 09 e 16 de dezembro, no mesmo período horário.

As novas greves foram decididas num plenário realizado a 19 de novembro e, segundo o sindicato, surgem na sequência de paragens forçadas de vários setores da empresa, que atua nos setores da energia, engenharia e mobilidade e tem visto a capacidade de produção comprometida devido à falta de liquidez para adquirir matérias-primas e pagar a fornecedores.

Num comunicado divulgado na sequência da greve do passado dia 10, a administração da Efacec garantiu, contudo, que a empresa continua "a responder aos pedidos de clientes, a prestar serviço e a desenvolver novos projetos".

Os contribuintes com um valor de IMI superior a 100 euros e que não tenham aproveitado o mês de maio para proceder ao pagamento integral têm até hoje para liquidar a última prestação do Imposto Municipal sobre os Imóveis (IMI).

Pago de forma faseada, o valor do IMI é desdobrado em duas ou três prestações quando supera os 100 ou os 500 euros, respetivamente, sendo estas pagas em maio e novembro ou em maio, agosto e novembro.

De acordo com os dados da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) em 2021 foram enviadas 4.031.117 notas de liquidação de IMI, entre as quais se incluíam 2.431.731 entre os 100 e os 500 euros e 678.726 acima dos 500 euros.

Os mesmos dados indicam que este ano houve 559.761 proprietários que optaram pelo pagamento integral em maio.

Desta forma são cerca de 2.550.696 os contribuintes que têm de proceder ao pagamento do IMI até ao final do dia de hoje, caso não o tenham ainda feito.

LUSOFONIA

O Fundo Monetário Internacional (FMI) inicia hoje a segunda avaliação à execução do Programa de Referência na Guiné-Bissau, que poderá permitir a assinatura de um Programa de Facilidade de Crédito Alargado.

A missão vai decorrer até 14 de dezembro, em formato híbrido e presencial.

A organização financeira registou, na primeira avaliação, um "progresso satisfatório" na Guiné-Bissau, apesar da difícil situação socioeconómica que o país atravessa, agravada pela pandemia do novo coronavírus.

A terceira missão de avaliação está prevista para março de 2022 e caso as avaliações sejam satisfatórias, a Guiné-Bissau poderá ser incluída no Programa de Facilidade de Crédito Alargado.

O Programa Monitorizado pelo Corpo Técnico visa reduzir os grandes desequilíbrios macroeconómicos, intensificados pelo impacto da pandemia provocada pelo novo coronavírus, reforçar a governação e a rede de apoio social, para um desenvolvimento mais inclusivo.

A 36.ª edição da Feira Internacional de Luanda (FILDA) arranca hoje, depois de três adiamentos devido à covid-19, com mais de 500 expositores de 15 países, entre os quais Portugal, que tem a maior representação internacional.

Além do país anfitrião, Angola, com 500 empresas, vão apresentar-se na FILDA, que decorre até 04 de dezembro na Zona Económica Especial (ZEE) Luanda-Bengo, expositores da África do Sul, Alemanha, Argentina, China, Egito, Estados Unidos da América, Eritreia, França, Índia, Itália, Japão, Líbano, Portugal e Turquia, segundo a organização.

Portugal vai ter, este ano, uma presença conjunta com empresas dos setores de construção civil, metalomecânica, turismo, agroalimentar e Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).

Depois de Portugal, com 17 empresas, a China é o país mais representado na FILDA, com 11 expositores, seguindo-se a África do Sul, com seis.

PAÍS

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), inaugura hoje o "maior centro de vacinação do país", no Parque das Nações.

Segundo a autarquia, "a necessidade de reforçar a capacidade de vacinação na cidade de Lisboa impôs mudanças ao processo, motivando a decisão de abrir um grande centro no Pavilhão 4 da Feira Internacional de Lisboa (Parque das Nações), com 60 postos e uma capacidade para realizar até 9 mil inoculações contra a covid-19 ou gripe por dia".

Com a abertura deste posto, foram encerrados os centros de vacinação do Picadeiro (Príncipe Real), Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa (Areeiro) e Pavilhão 3 do Estádio Universitário de Lisboa", mantendo-se apenas em funcionamento o centro de vacinação municipal da Ajuda.

SOCIEDADE

A Meta Nacional para a Igualdade de Género, que desafia as empresas portuguesas a alcançar 40% de mulheres em cargos de decisão - conselho de administração, comissão executiva e direções de primeira linha - até 2030 é lançada hoje num evento que assinala também a adesão de 17 novas entidades ao Pacto para a Conciliação.

A Meta Nacional para a Igualdade de Género, ancorada no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 5 -- Igualdade de Género da Agenda 2030 da ONU, conta com o apoio da Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) e Associação Portuguesa de Ética Empresarial (APEE).

Com a adesão das 17 novas entidades, o Pacto para a Conciliação passa a reunir 75 empresas e organismos que assumem o compromisso de aplicarem normas que facilitam a conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, defendendo princípios e valores orientados para o bem-estar e para a qualidade de vida.

O Pacto arrancou em 2018 com a adesão de 47 entidades, tendo esse número subido para 58 em 2019, entre 27 serviços ou organismos da administração pública, empresas públicas e instituições do ensino superior, 16 câmaras municipais e 15 empresas privadas, e que agora aumenta para 75.