Três pessoas morreram após naufrágio ao largo de ilha grega

Três corpos sem vida foram hoje encontrados perto da ilha grega de Folegandros, após um naufrágio de migrantes, e um navio dos Médicos sem Fronteiras resgatou 273 outros migrantes à deriva no Mediterrâneo.

De acordo com a guarda costeira grega, nas buscas em Folegandros, 12 pessoas foram resgatadas, incluindo crianças, e foram encontrados os corpos de três homens já sem vida.

O barco que transportava os migrantes - que provavelmente deixou a Turquia rumo à Itália, de acordo com o canal de televisão ERT - sofreu danos no motor e afundou, informou a guarda costeira.

Na ilha grega, quatro navios da guarda costeira, três helicópteros da Marinha e da Força Aérea, um avião de transporte militar, oito navios cruzando nas proximidades e três barcos particulares estão a participar nas operações de resgate.

Os migrantes que puderam ser resgatados - sete iraquianos, três sírios e dois egípcios - foram hospitalizados, por precaução, na ilha grega de Santorini.

A Grécia foi a principal porta de entrada pela qual cerca de um milhão de requerentes de asilo, a maioria sírios, iraquianos e afegãos, chegaram à Europa em 2015.

Também hoje, o Geo Barents, um barco da organização Médicos sem Fronteiras resgatou 273 migrantes à deriva, em três operações, havendo agora 672 migrantes a bordo dos navios humanitários no Mediterrâneo à espera de um porto para desembarcar.

A bordo do navio Ocean Viking estão 114 homens, mulheres e crianças que foram resgatados após uma difícil viagem no Mediterrâneo desde a Líbia, de onde fugiram de ações de violência.

Também o navio Sea Eye 4, propriedade de uma organização não governamental alemã, está há cinco dias à espera de poder atracar, com 216 migrantes a bordo.

Sea Eye 4 aguarda autorização da Itália para desembarcar depois de Malta se ter recusado a lidar com os migrantes, tendo indicado a Tunísia como um porto seguro.

Embora a chegada de migrantes do Norte da África esteja a diminuir nesta época do ano, a instabilidade na Líbia tem fomentado mais fugas e, de 01 de janeiro a 20 de dezembro, 63.713 migrantes chegaram já a Itália, em comparação com 33.394 no mesmo período de 2020.