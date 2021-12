86 menores palestinianos morreram em 2021, o ano mais mortífero desde 2014

Pelo menos 86 menores palestinianos morreram desde o início de 2021 no âmbito do conflito israelo-palestiniano, "o ano mais mortífero" desde 2014, denunciou hoje uma organização não-governamental (ONG).

De acordo com Khaled Quzmar, diretor da Defense International for Children (DCI), que publicou hoje os dados, estes números são os mais elevados dos últimos sete anos, ficando apenas abaixo de 2014, quando o número de palestinianos menores que morreram ultrapassou meio milhar.

Nesse ano, a operação Margem Protetora, um ataque israelita sobre a Faixa de Gaza, fez 2.251 vítimas mortais palestinianas (1.462 civis, incluindo 551 crianças).

No ano em curso, e até agora, 62 menores também morreram em Gaza, durante a escalada da guerra entre Israel e grupos armados, em maio, que durou 11 dias e na qual a ONG Human Rights Watch (HRW) documentou alegados crimes de guerra perpetrados por ambos os lados.

No total, 54 crianças e adolescentes foram mortos em ataques do exército israelita, sete por 'rockets' das milícias palestinianas, que não conseguiram cruzar o enclave, e uma após a explosão de um artefacto, cuja origem ainda não é conhecida.

As forças israelitas mataram 17 crianças com munições reais na Cisjordânia ocupada e em Jerusalém Oriental e, entre estes, pelo menos nove sofreram ferimentos de bala "no contexto de protestos ou confrontos" nos quais "não representavam uma ameaça direta à vida" dos membros das forças de segurança israelitas, informou a DCI, no relatório.

Esta ONG argumenta que a sua investigação "sugere que as forças israelitas usam força letal contra crianças palestinianas em circunstâncias que podem equivaler a execuções extrajudiciais ou deliberadas", nas quais as forças israelitas não enfrentam ameaças reais à sua integridade física.

A DCI também denuncia "a falta de vontade política da comunidade internacional em responsabilizar" altos funcionários políticos e militares israelitas.

Em 2021, também houve pelo menos dois adolescentes mortos em alegados ataques contra israelitas, incluindo um rapaz de 15 anos que em dezembro atropelou e feriu um agente de segurança num posto de controlo no norte da Cisjordânia, de acordo com os dados da DCI.

Segundo a ONG, pelo menos 2.198 menores palestinianos morreram desde 2000 "como resultado da presença militar e de colonos israelitas no território palestiniano ocupado".