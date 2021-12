Nicolás Maduro vai de férias 15 dias como "mochileiro"

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que nos próximos 15 dias estará de férias, como "mochileiro", acompanhado pela mulher, Cília Flores, para conhecer as belezas naturais do seu país, durante a quadra natalícia.

"Faço parte dos mochileiros [viajantes de poucos recursos]. Cília e eu iremos [só] com uma mochila. Vamos tirar 15 dias de férias", anunciou Nicolás Maduro num vídeo divulgado pelo Instagram e o Tik Tok.

No vídeo o primeiro mandatário venezuelano explica que "com uma mochila, vai percorrer toda a Venezuela: praia, montanha, deserto e a 'Gran Sabana' (região natural localizada no sul da Venezuela".

"Esqueçam-se de mim (durante) 15 dias", sublinha o vídeo.

O Presidente da Venezuela convidou os venezuelanos a desfrutarem das belezas naturais da Venezuela, durante a quadra natalícia.

"Convido as famílias venezuelanas a desfrutarem das belezas da nossa Pátria, com as medidas de biossegurança (preventivas da covid-19), nestas festas de dezembro", explica numa mensagem no Instagram.