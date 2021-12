Inverno começa na terça-feira com chuva e temperaturas amenas

O inverno começa às 15:59 de terça-feira (hora de Lisboa) com chuva, por vezes forte e acompanhada de trovoada, e com temperaturas máximas a variar entre os 10 e os 20 graus Celsius, segundo o IPMA.

De acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa, o solstício de inverno ocorrerá na terça-feira às 15:59, marcando o início da estação no hemisfério norte.

O inverno prolonga-se por 88,996 dias, até ao próximo Equinócio, em 20 de março de 2022.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para terça-feira céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e persistentes e possibilidade de ocorrência de trovoada na região Sul.

A previsão aponta também para vento fraco a moderado do quadrante sul, soprando por vezes forte no litoral, com rajadas até 60 quilómetros por hora até ao meio da tarde.

Nas terras altas, o vento soprará moderado a forte do quadrante sul, com rajadas até 70 quilómetros por hora.

Está ainda prevista uma subida de temperatura, em especial nas regiões Norte e Centro.

As temperaturas mínimas vão variar na terça-feira entre os 7 graus Celsius (na Guarda) e os 16 (em Aveiro) e as máximas entre os 10 (na Guarda) e os 20 (em Setúbal, Santarém, Porto e Braga).