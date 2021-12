Audição de João Rendeiro adiada para terça-feira

A audição do ex-banqueiro João Rendeiro no tribunal Verulam Magistrates, em Durban, foi hoje adiada para as 11:00 (09:00 em Lisboa) de terça-feira após pedido da defesa, segundo a decisão do juiz.

João Rendeiro, foi hoje presente no tribunal, depois de no sábado ter sido detido num hotel em Durban, na província sul-africana do KwaZulu-Natal, numa operação que resultou da cooperação entre as polícias portuguesa, angolana e sul-africana.

Antes da decisão do juíz, a defesa de João Rendeiro pediu ao tribunal a libertação sob fiança, disse à Lusa um membro da equipa de advogados da defesa.

O ex-banqueiro estava fugido à justiça há três meses e as autoridades portuguesas reclamam agora a sua extradição para cumprir pena em Portugal.