Jackpot de 51 milhões no sorteiro da próxima terça-feira

Não houve nenhum totalista no Euromilhões desta sexta-feira. No próximo sorteio, que acontece terça-feira, há, por isso, jackpot, no valor de 51 milhões de euros.

Para Portugal, no sorteio de hoje, não veio nenhum dos três primeiros prémios.

Em todos os países onde se joga no Euromilhões, não houve qualquer ganhador do primeiro ou do segundo prémios. Houve apenas cinco apostadores que ganharam o terceiro prémio, no valor de 181 mil euros cada.