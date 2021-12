Rapaz de 21 anos mortalmente colhido por comboio em Ermesinde

Um rapaz de 21 anos morreu ontem na estação da CP de Ermesinde, concelho de Valongo, onde foi colhido por um comboio, disse à Lusa fonte da PSP.

De acordo com o oficial de dia do Comando Metropolitano do Porto, o jovem estaria de auscultadores nos ouvidos, supostamente a ouvir música, e não se terá apercebido da proximidade do comboio.

Testemunhas contaram à PSP que o comboio terá buzinado, mas a vítima não ouviu, tendo sido mortalmente colhida.

A circulação ferroviária esteve interrompida no sentido Braga/Porto, entre cerca das 12:00 e as 13:47, disse a fonte.

No local estiveram, além da PSP, os Bombeiros de Ermesinde.