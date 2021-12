EUA dizem que aumento da procura de hipersónicas por parte da China aumenta tensões na região

O chefe da defesa dos Estados Unidos afirmou hoje que a procura de armas hipersónicas por parte da China "aumenta as tensões na região".

O secretário da Defesa, Lloyd Austin, teceu este comentário em Seul, na sequência das conversações anuais de segurança com o seu homólogo sul-coreano.

Austin frisou que o seu país está preocupado com a capacidade militar da China.

O responsável disse ainda os EUA irão "manter as capacidades de defesa e dissuasão contra uma série de potenciais ameaças da China", tanto para bem dos norte-americanos como dos seus aliados.

Os chefes da defesa sul-coreana e norte-americana reuniram-se para as suas conversações anuais, enquanto Washington se empenha em reforçar alianças com os seus parceiros para travar os crescentes desafios da China e as crescentes ameaças nucleares norte-coreanas.