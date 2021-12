Explosão provoca feridos em campo de refugiados palestinianos no Líbano

Uma forte explosão ocorreu na noite de sexta-feira num depósito de armas e munições num campo de refugiados palestinianos no Líbano, disse uma fonte militar libanesa, adiantando um número desconhecido de feridos.

De acordo com a fonte militar, a explosão foi provocada por incêndio no depósito localizado no campo de Bourj al-Chemali, próximo da cidade de Tiro (sul).

A mesma fonte indicou desconhecer a origem do fogo.

Por seu lado, um oficial palestiniano, do campo de Abu Rashid al-Beik, negou a presença de armas e munições no depósito, dizendo que continha gás e cilindros de oxigénio.

Segundo habitantes, foram enviados bombeiros durante a noite de hoje para apagar as chamas no depósito, que se encontra junto a uma mesquita.

"Um incêndio deflagrou num depósito de armas, munições e alimentos do movimento islâmico palestiniano Hamas no campo [de refugiados], provocando uma grande explosão", de acordo com uma fonte militar libanesa.

Há feridos, acrescentou sem dar uma avaliação precisa.

Maha, uma residente do campo, disse à agência de notícias AFP que ouviu uma explosão inicial seguida de várias explosões contínuas.

O Líbano acolhe mais de 175 mil refugiados palestinianos, a maioria nos 12 campos do país, segundo dados oficiais de 2020. Um número abaixo das estimativas, que chegam a 500 mil.

No âmbito de um acordo antigo, os militares libaneses não entram nos campos de refugiados, onde a segurança é feita por fações palestinianas.