Cinco crianças morrem em acidente com castelo insuflável na Austrália

Cinco crianças morreram hoje e várias outras ficaram gravemente feridas na Austrália, quando o castelo insuflável onde brincavam foi arrastado por uma rajada de vento, divulgou a polícia local.

O acidente aconteceu durante uma festa para assinalar o final do primeiro período escolar, numa escola primária em Devonport, na ilha da Tasmânia (sul).

As crianças caíram de uma altura de cerca de 10 metros, tendo quatro delas, com idades entre os 10 e os 12 anos, morrido imediatamente, enquanto uma quinta morreu, já no hospital, devido aos ferimentos, avançou a polícia da Tasmânia, que abriu, entretanto, uma investigação para apurar as causas do acidente.

Imagens do local do acidente divulgadas pela comunicação social mostram vários agentes da polícia, visivelmente consternados.

Em declarações aos 'media', os agentes afirmaram terem visto "cenas muito difíceis e dolorosas".

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, já lamentou o acidente, que considerou "ter sido chocante".

Quando um episódio em que "crianças que se estão a divertir ao ar livre, com as suas famílias, se transforma numa tragédia horrível, nesta época do ano, parte-nos o coração", afirmou Scott Morrison.

A previsão meteorológica estimava "ventos fracos" e um tempo soalheiro para o dia de hoje, que é de início do verão austral na região, localizada no litoral norte da Tasmânia.