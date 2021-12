Açores com 22 novos casos de infecção e quatro doentes internados

Os Açores registaram hoje 22 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19, e aumentaram o número de internados de um para quatro, anunciou a Autoridade de Saúde Regional.

Segundo o boletim diário da Autoridade de Saúde Regional dos Açores, existem hoje "quatro doentes internados" com covid-19, mais três do que no sábado.

No Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, estão internados três doentes e no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira um, mas "nenhum se encontra em cuidados intensivos".

Nas últimas 24 horas, foram "diagnosticados 22 novos casos positivos", dos quais "16 em São Miguel, três na Terceira, dois no Pico e um no Faial, resultantes de 735 testes realizados".

Na ilha de São Miguel, foram registados 13 novos casos no concelho de Ponta Delgada, dois na Ribeira Grande e um na Povoação, enquanto na ilha Terceira dois casos foram detetados em Angra do Heroísmo e um na Praia da Vitória.

No Pico, há um novo caso positivo no concelho das Lajes e outro no concelho de São Roque, enquanto no Faial o novo caso foi registado na Horta, único concelho da ilha.

O comunicado da Autoridade de Saúde Regional dá conta ainda de 26 recuperações, sem especificar em que ilhas ocorreram.

Os Açores têm agora 280 casos ativos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, dos quais 217 em São Miguel, 46 na Terceira, sete no Faial, cinco no Pico, dois no Corvo, dois nas Flores e um em Santa Maria.

Desde o início da pandemia, foram diagnosticados na região 10.394 casos de infeção, tendo ocorrido 9.879 recuperações e 48 óbitos.

Até terça-feira, tinham vacinação completa contra a covid-19 nos Açores 197.309 pessoas, o equivalente a 83,4% da população do arquipélago.

Tinham ainda recebido a dose de reforço 18.244 utentes.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados em relação à pandemia, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.

A covid-19 provocou pelo menos 5.286.793 mortes em todo o mundo, entre mais de 267,88 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.645 pessoas e foram contabilizados 1.190.409 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 57 países de todos os continentes, incluindo Portugal.