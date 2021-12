Açores com mais 23 novos casos e 23 recuperações

Os Açores diagnosticaram, nas últimas 24 horas, 23 novos casos positivos de covid-19, sendo 12 em São Miguel e 11 na Terceira, e 23 pessoas recuperaram da doença, informou hoje a Autoridade de Saúde Regional.

No comunicado diário, aquela entidade explica que, na ilha de São Miguel, foram registados sete novos casos positivos no concelho da Povoação, quatro no de Ponta Delgada e um no da Ribeira Grande, enquanto na ilha Terceira há 10 novos casos positivos no concelho de Angra do Heroísmo e um no concelho da Praia da Vitória.

Os novos casos de covid-19 diagnosticados nas últimas 24 horas nos Açores são "resultantes de 568 testes realizados", acrescenta a Autoridade de Saúde açoriana.

Hoje, continua um doente internado no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

O arquipélago regista presentemente 278 casos positivos ativos, sendo 202 em São Miguel, 47 na Terceira, 18 no Faial, quatro no Pico, três no Corvo, dois nas Flores, um na Graciosa e um em Santa Maria.

Até terça-feira foram vacinadas nos Açores "175.701 pessoas com a primeira dose (74,2%) e 196.905 com a vacinação completa (83,2%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação".

Até à mesma data "16.693 utentes receberam o reforço da vacina (3.ª dose)", lê-se ainda no comunicado.

Desde o início da pandemia, o arquipélago registou 48 óbitos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o mais recente balanço da agência France Press, a pandemia do novo coronavírus fez pelo menos 5.278.777 mortos no mundo desde que a doença foi detetada em dezembro de 2019 na China, e já foram diagnosticados mais de 267.222.780 casos de infeção.